Jordi Cruijff blijft met Shenzhen FC in Chinese Super Liga

„Het is gelukt”, twitterde Cruijff. „Spelers, staf en iedereen bij Shenzhen FC bedankt voor het briljante succes in zo’n korte tijd.” Half augustus kwam Cruijff aan het roer te staan bij de Chinese voetbalclub nadat de trainer Roberto Donadoni was opgestapt.

Eerder al verzekerde Giovanni van Bronckhorst zich met Ghangzhou R&F voor Chinese Super League in 2021.

Het is niet het eerste succes van Jordi Cruijff in China. In 2018 stapte hij halverwege het seizoen in bij Chongqing Lifan en wist degradatie uit de Chinese Super Liga toen ook al af te wenden.