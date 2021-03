Wout van Aert wint wervelende editie van Gent-Wevelgem

"Dit doet me heel veel. Ik heb al veel mooie koersen gewonnen, maar in de Vlaamse koersen had ik vaak net ernaast gegrepen. Hier zat ik op te wachten”, zei de Belg van Jumbo-Visma na afloop.

Zo’n 50 kilometer voor de meet, na al een dag fraaie koers, had zich een negenkoppig groep gevormd voorin: Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Van Aert (Jumbo-Visma), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step), Michael Matthews (Team BikeExchange), Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka - ASSOS)

Deze negen draaiden goed rond. Enkel Bennett keek de kat wat uit de boom. Op de derde klauterpartij van de Kemmelberg moest de definitieve schifting worden gemaakt. Op 34 kilometer voor de meet waren de elf hellingen verteerd. De laatste 30 kilometers waren immers vlak en dus was er nog tijd genoeg voor ploegen om zich te (her)organiseren.

Wout van Aert eerder in de koers. Ⓒ ANP/HH

Zelfvertrouwen Van Aert

Dylan van Baarle had ook de goede vorm te pakken. De Nederlander van INEOS probeerde de achtervolging op gang te trekken. Lampaert, Turgis, Stybar, Van Avermaet, Bystrom, Lemoine en Lecroq hadden nog wat over en trokken vol mee in de tegenaanval.

Van Aert gaf geen krimp en nam steeds vol over. Het zelfvertrouwen bij de Belg kende geen grenzen. Maar buiten ploegmakker Van Hooydonck en Küng waren het allemaal snelle jongens die een massaspurt konden winnen: Bennett, Van Poppel, Colbrelli, Matthews, Trentin en Nizzolo.

Kalf verdronken

Van Hooydonck versnelde 17 km voor de streep en Küng moet achter de Belg aan. Van Poppel en Bennett werden uit de wielen gereden. Straf nummer van Jumbo-Visma. Wie ging er winnen? Naast Van Hooydonk en Van Aert maakten Nizzolo, Küng, Colbrelli, Matthews en Trentin nog deel uit van de kopgroep, want voor de achtervolgers leek het kalf verdronken.

Uiteindelijk bleek de onvermoeibare Van Aert de sterkste van de kopgroep. De Belg gaf zijn visitekaartje af richting de Ronde van Vlaanderen, volgend weekeinde. Het was voor de 50e keer dat een Belg de semiklassieker op zijn naam wist te schrijven.

„Het was heel gevaarlijk met de wind vandaag, maar we waren als ploeg heel gefocust”, blikte Van Aert terug. „Op een gegeven moment scheurde het en zat ik vooraan met ploeggenoot Nathan Van Hooydonck. Dat was voor ons een goede situatie. Ik heb altijd vertrouwen gehad in de sprint."

„Nathan was fantastisch, hij was heel sterk vandaag. Ik heb op hem moeten inpraten dat hij de laatste keer de Kemmelberg overkwam, want ik had hem nodig. Hij is degene die daarna Sam Bennett eraf rijdt. Er stond daarna in de finale te veel rugwind om te kunnen aanvallen.”

Andere finale door brand

Door een hevige brand bij een recyclebedrijf in het Belgische Menen, nabij Kortrijk, werd de slotfase van Gent-Wevelgem gewijzigd. De passage door het centrum van Menen werd geschrapt. De laatste vijf kilometer van de mannen- en de vrouwenwedstrijd werd vervangen door een alternatieve route.

De brand ontstond rond 11.00 uur op een bedrijventerrein in Menen. De zware rookontwikkeling was kilometers ver zichtbaar, zelfs tot aan de finish van de wielerklassieker. De stad Menen vroeg aan iedereen om ramen en deuren gesloten te houden.

De finish in Wevelgem bleef behouden.