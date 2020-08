Column: Gevaarlijke acties wielersport einde contract

Als ik aan die vreselijk crash in de Ronde van Polen denk, gaan mijn gedachten direct naar Fabio Jakobsen en hoop ik ten eerste dat hij volledig herstelt. Het beangstigt me dat ik ook meteen moet denken aan de valpartij in de Ronde van België van 2016 van Stig Broeckx, die daar onder meer blijvend hersenletsel aan overhield. Het was weliswaar een andere situatie die met motoren in koers had te maken, maar het aspect veiligheid is in de wielersport al honderd jaar een issue.