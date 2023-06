Novak Djokovic kan record Rafael Nadal afsnoepen met meest gewonnen majors

Djokovic, bij winst vanaf maandag weer de nummer 1 van de wereld, aast op zijn derde titel in Parijs. Ook in 2016 en 2021 was hij de beste op Roland Garros. In 2016 versloeg hij de Schot Andy Murray in de finale, twee jaar geleden was hij te sterk voor Stefanos Tsitsipas uit Griekenland.

Bekijk ook: Djokovic treft Ruud in finale Roland Garros

Djokovic versloeg dit jaar bij de laatste vier de Spanjaard Carlos Alcaraz, die te maken kreeg met een krampaanval. Ruud was op zijn beurt veel te sterk voor de Duitser Alexander Zverev.De finale begint niet voor 14.30 uur.