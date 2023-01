Premium Het beste van De Telegraaf

Montenegrijn wil dolgraag weer aan de slag als hoofdtrainer Uitgesproken Petrovic kritisch op Van Gaal: ’Imago Oranje is besmeurd’

Zeljko Petrovic vindt dat het Nederlands elftal altijd moet vasthouden aan zijn eigen, aanvallende filosofie. Ⓒ René Bouwman

Zeljko Petrovic (57) wacht al sinds zijn vertrek als bondscoach van Irak in maart 2022 op een nieuwe uitdaging. In afwachting daarvan fungeerde hij als voetbal-analist met een uitgesproken mening. De in Montenegro geboren trainer, die zich op-en-top Nederlander voelt, vindt bijvoorbeeld dat sport en politiek strikt gescheiden moeten blijven en dat hij overal ter wereld kan werken.