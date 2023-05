Demi Vollering slaat dubbelslag tijdens slotdag Ronde van Burgos

Een vrijwel compleet peloton bereikte de voet van de slotklim. Vollering zette haar aanval snel in en bleek bergop een klasse apart. Ruim anderhalve minuut na de ritwinnares finishte de Italiaanse Erica Magnaldi als tweede, net voor haar landgenote Silvia Persico. De Nederlandse Shirin van Anrooij werd vierde.

Vollering won eerder dit jaar onder meer de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Van Poppel wint wielerkoers Rund um Köln

De Nederlander Danny van Poppel heeft zijn eerste koers gewonnen sinds het najaar van 2021. De renner van Bora-hansgrohe sprintte naar de winst in Rund um Köln. Dat werd pas duidelijk na bestudering van de finishfoto. Van Poppel bleek de Belg Milan Menten net achter zich te hebben gehouden. Diens landgenoot Jasper De Buyst werd derde. Mike Teunissen passeerde als vierde de finish.

Voor Van Poppel was het zijn negentiende overwinning. De 29-jarige zoon van voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel rijdt de afgelopen jaren vooral in dienst van anderen. Zijn laatste zege boekte hij in Binche-Chimay-Binche, ook wel bekend als de Mémorial Frank Vandenbroucke.

Grégoire

De Franse wielrenner Romain Grégoire heeft de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen, een etappekoers over zes ritten in Noordwest-Frankrijk. De renner van Groupama-FDJ veroverde zaterdag de leiderstrui en stond die op de slotdag niet meer af. De laatste etappe, van Avion naar Duinkerke, eindigde in een massasprint, gewonnen door de Belg Tim Merlier van Soudal - Quick-Step.

De Belgisch kampioen bleef de Noor Erlend Blikra net voor. De Nederlander Cees Bol sprintte naar de derde plek.

Grégoire, die de tweede etappe had gewonnen, nam zaterdag de leiderstrui over van Kasper Asgreen. Hij had in het eindklassement 13 seconden voorsprong op de Deen. Bol passeerde op de slotdag landgenoot Olav Kooij en sloot de rittenkoers af als nummer 3.