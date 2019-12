Hari leerde lesje bij Harinck

Tom Harinck schat de kans dat Rico Verhoeven wint net iets groter in dan een zege voor Badr Hari, 51 tegen 49 procent. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Thom Harinck (75) geldt als een van de grondleggers van het kickboksen in Nederland en is de oprichter van Chakuriki Gym. Niet voor niets draagt hij de bijnaam The Western Godfather of Kickboxing. De Amsterdammer werkte in het verleden ook samen met Badr Hari. Harinck denkt dat zijn ex-pupil morgen in Arnhem een goede kans maakt, al schat hij Rico Verhoeven een tikkeltje hoger in.