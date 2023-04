Opmerkelijke uitspraak George Russell over Red Bull: ’In races houden ze zich bewust in’

Tijdens de kwalificaties voor de GP van Australië veroverde Mercedes afgelopen zaterdag met Russell en Lewis Hamilton plek twee en drie achter Verstappen. Russell viel al snel uit tijdens de race, Hamilton wist als tweede wel zijn podium te behouden. Op plek één stond - net zoals in de openings-GP in Bahrein - Verstappen.

Russell zag de bui toen al hangen voor Mercedes en was er al van overtuigd dat ’Red Bull elke GP zal winnen’. Na de wedstrijd ’Down Under’ kwam hij bij BBC 5 Radio met een nieuwe uitspraak, waarin de Brit vindt dat het team van teambaas Christian Horner zich bewust inhoudt. „Ze schamen zich om het volledige potentieel te laten zien. Ze kunnen nog veel sneller rijden dan ze nu doen”, legt Russell uit.

Horner kaatst terug

Om te vervolgen: „Maar aan de andere kant hebben ze geen enkele reden om hoge snelheden op te zoeken omdat ze ongeveer zeven tienden per ronde voorsprong hebben op de rest. Hoe sneller ze rondrijden, hoe meer de sport ze zal tegenwerken. Red Bull heeft tot dusver prima werk geleverd en kunnen al achteroverleunen. Wij daarentegen moeten nog vol aan de bak.”

De beweringen van Russell bereikten ook Horner zelf, die aangeeft dat er weinig van klopt. „Volgens mij weet Mercedes als geen ander hoe het is om zulke voorsprongen te hebben. De reactie van Russell is erg genereus. Mijns inziens stond Sergio Pérez (die de tweede GP in Jeddah voor zijn rekening nam, red.) niet stil tijdens de race. Het is niet dat hij op cruise control rijdt met zeven tienden verschil per ronde.”

Bron: Motorsport.com/BBC Radio 5