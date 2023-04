Dubbelslag Vernon in Romandië, slecht ingelicht Jumbo-Visma sprint voor niets

Soms vergeet je bijna het coronavirus nog rondwaart, maar het peloton in de Ronde van Romandië werd daar woensdagochtend nog eens aan herinnerd. Voor de start werd namelijk bekend dat Alexey Lutsenko - onlangs nog vijfde in Amstel Gold Race - niet kon deelnemen aan de eerste rit in lijn vanwege corona.

Daarmee doemt het virus voor een derde keer in korte tijd op binnen het wielerpeloton. Emmanuel Buchmann - inmiddels hersteld - maakte woensdag bekend dat hij niet in de Ronde van Romandië aanwezig is vanwege een opgelopen besmetting. Enkele dagen eerder meldde Giulio Ciccone dat hij positief had getest op het virus, daags na Luik-Bastenaken-Luik waar hij nog tot de besten achter winnaar Remco Evenepoel behoorde. De Italiaan vreest voor zijn Giro-deelname. „Het is sinds de test alleen maar erger geworden”, zo tekende La Gazzetta dello Sport op. De ploeggenoot van Bauke Mollema is drievoudig ritwinnaar in zijn thuisronde en in de Ronde van Catalonië was hij de enige die de topfavorieten voor de Giro - Evenepoel en Primoz Roglic - een keer wist te verslaan.

Vijf vluchters

Zonder Lutsenko vertrok het peloton uit Crissier, waarna er al snel vijf coureurs wegreden. Omdat de verschillen na de proloog van dinsdag nog klein waren controleerde de ploeg van Cerny, Soudal - Quick-Step, de vlucht op zo’n twee minuten. Ineos-Grenadiers had echter geen zin in een gezapige rit en gooide halverwege op twee klimmen het tempo flink de lucht in onder leiding van voormalig Tour-winnaar Egan Bernal. Ondertussen gaf een van de grote favorieten voor de eindzege, Simon Yates, op. Hetzelfde deden even later Mark Cavendish en Rui Costa, die dinsdag nog ongelooflijk veel pech kende tijdens de proloog.

Jumbo-Visma dacht in de finale met Tobias Foss een slag te slaan door bonificatieseconden te grijpen bij een tussensprint. De Noorse wereldkampioen tijdrijden won deze eenvoudig, maar al snel bleek waarom. Er lagen namelijk helemaal geen bonificatieseconden en dus bleef Cerny hem voor.

Door het werk van Ineos onderweg waren er veel topsprinters afgehaakt. Van de overgebleven rappe mannen toonde Vernon zich vervolgens de sterkste. Hij sprintte met overmacht naar de ritzege voor de jonge Belg Thibau Nys en diens landgenoot Milan Menten. Vernon kwam door de bonificatieseconden aan de streep wél nipt voor zijn teamgenoot in het klassement te staan en draagt donderdag dus de leiderstrui.

Zie hier de beelden.