Geletruidrager Primoz Roglic geen moment in de problemen in Tour

UAE, de ploeg van de grote uitdager van Roglic, Pogacar, probeerde het tempo nog op te schroeven in de laatste kilometers, maar Roglic gaf geen krimp. In de laatste kilometer gaf Jumbo-Visma er weer een klap op, waardoor enkele klassementsrenners het niet meer konden bijbenen. Vooral de jarige Wout van Aert (26) maakte wederom indruk.

Jumbo-Visma beheerste op de momenten dat het moest weer ’ouderwets’ de kop van het peloton deze etappe. De regie van ontsnappingen en mogelijke vluchtpogingen lag in handen van de geel-zwarte formatie van geletruidrager Roglic.

Alaphilippe

Na meerdere aanvallen en vluchtpogingen ontstond er wel een kopgroep van 21 man sterk, waar onder anderen Julian Alaphilippe en Tiesj Benoot zich in bevonden. Na uren strijden en zwoegen bleven de vijf sterkste renners van de kopgroep over: Richard Carapaz, Lennard Kämna, Sébastien Reichenbach, Quentin Pacher en Alaphilippe.

Een versnelling van Ineos-renner Carapaz werd de Fransman echter te machtig, waardoor hij moest passen op de flanken van de Moucherotte. ’Juju’ heeft deze Ronde van Frankrijk duidelijk niet de benen van vorig jaar. Wel leek hij last van zijn rug te hebben. In het achterveld zakte titelverdediger Egan Bernal compleet door het ijs. De Colombiaan verloor nog veel meer tijd.

Wraak

De Ecuadoriaan kreeg alleen Kämna mee, die eerder deze Tour al een keer tweede werd in een rit, toen hij het bergop net moest afleggen tegen Daniel Martinez. De Bora-hansgrohe-renner besloot weg te springen van Carapaz, op zoek naar wraak. En die wraak kwam er, want de laatste tien kilometer ging hij harder dan zijn achtervolgers. Hard genoeg dus ook om zijn handen in de lucht te steken voor een fraaie zege in de Tour van 2020.

Lennard Kämna is dolblij met zijn zege Ⓒ EPA

Reactie Kämna:

Met Kämna won opnieuw een jonge renner een rit in de Tour de France. De Duitser vierde vorige week zijn 24e verjaardag en past in het rijtje Pogacar (21) en Marc Hirschi (22); ook renners van een nieuwe generatie die indruk maken. „Het was een geweldige dag voor mij en voor de ploeg”, sprak de ritwinnaar na afloop van de rit in Villars-de-Lans.

Zijn ploeg Bora-hansgrohe had nog geen rit gewonnen in deze Tour en zag Peter Sagan er de afgelopen dagen niet in slagen het gat met groenetruidrager Sam Bennett in het puntenklassement te verkleinen. Het leek de Slowaak en zijn ploeg te frustreren, maar dinsdag werd het toch feest. „We wilden iets proberen vandaag. Dus het was goed dat ik mee zat in de ontsnapping. Toen Richard Carapaz op de voorlaatste klim versnelde, wist ik dat ik mee moest springen. Ik moet niet in een groep aankomen.” In de afdaling raakte hij Carapaz kwijt waarna hij als een erkend tijdrijder de laatste 10 kilometer richting finish reed.

Kämna maakte in 2017 al deel uit van het team waarmee Sunweb - met onder anderen ook Tom Dumoulin en Sam Oomen - de wereldtitel ploegentijdrit veroverde. Sinds 2020 rijdt hij voor Bora, waarvoor hij vorige maand in het Critérium du Dauphiné zijn eerste individuele profzege boekte.

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France.