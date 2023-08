Na brons en zilver nu ook goud voor Sanne van Dijke op World Masters in Boedapest

Van Dijke won in de Hongaarse hoofdstad achtereenvolgens van Anka Pogacnik uit Slowakije, Lara Cvjetko uit Kroatië en in de halve finale van de Japanse Saki Niizoe. Alle drie de partijen besliste ze met ippon.

Kim Polling ging in dezelfde klasse tot 70 kilogram meteen in de eerste ronde onderuit. Ze verloor met waza-ari van de Spaanse Ai Tsunoda Roustant. Ook Hilde Jager kwam niet door de eerste ronde. Ze werd met waza-ari verslagen door Teltsidou, later de tegenstander van Van Dijke.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Frank de Wit strandde in de herkansingen in de klasse tot 81 kilogram. De judoka verloor in de kwartfinales van Saeid Mollaei uit Azerbeidzjan op ippon. In de herkansingen moest De Wit met ippon buigen voor de Japanner Kenya Kohara.

In de klasse tot 63 kilogram werd Geke van den Berg in de tweede ronde uitgeschakeld door Megumi Horikawa uit Japan. Ze verloor met ippon. Joanne van Lieshout verloor al in de eerste ronde met ippon van Barbara Timo uit Portugal.