Danny van Poppel de wanhoop nabij

Sinds de Ronde van Vlaanderen stapte hij in elke wedstrijd vroegtijdig af. Ook tijdens de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland kneep Van Poppel in de remmen.

De 25-jarige Brabander ondergaat later deze week onderzoeken in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. ,,Hopelijk wordt dan de oorzaak eindelijk duidelijk, want op deze manier is het fietsen niet leuk meer’’, zegt hij.

Volgens de artsen is er geen sprake van een beknelde liesslagader, een veel voorkomende kwaal bij wielrenners. Sam Oomen van Team Sunweb moet bijvoorbeeld binnen afzienbare tijd onder het mes om verlost te worden van zo’n ‘knik’ in de ader.

,,Mijn probleem lijkt er wel veel op’’, aldus Van Poppel. ,,Het is alsof mijn benen worden geblokkeerd. Mijn bovenbenen lopen vol en ik kan dan geen kracht meer zetten. Ook in mijn periode bij Team Sky had ik er last van. Toen is er eveneens naar gekeken. Het verdween plotseling en daarna had ik er geen last meer van. Tot nu. Dat maakt het ook zo ingewikkeld.’’