’Champions Wall’ te klein voor prijzenpakkend Liverpool

Liverpool mag zich voor het eerst de beste club ter wereld noemen, na de winst van het WK voor clubs in Qatar. „De Champions Wall op Melwood is al indrukwekkend. We kijken er naar uit om terug te keren naar huis en te zien hoe het er nu uit ziet”, zei rechtsback Trent Alexander-Arnold.

Op ’The Champions Wall’ staan afbeeldingen van de belangrijkste trofeeën die Liverpool heeft gewonnen, met daaronder het aantal keer dat de betreffende prijs werd binnengehaald. Dit jaar werden de zesde eindzege in de Europa Cup 1/Champions League en de vierde Europese Supercup daaraan toegevoegd.

De Engelse club moet nu extra ruimte maken op de muur voor de wereldtitel. „Het voelt geweldig dat we ons nu wereldkampioen mogen noemen en volgend jaar met die badge op ons shirt kunnen spelen”, zei Roberto Firmino, die zowel in de halve finale tegen Monterrey (2-1) als in de eindstrijd tegen Flamengo (1-0) de winnende treffer maakte.

Liverpool is daarnaast ook hard op weg om de eerste landstitel sinds 1990 in de wacht te slepen. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum gaan fier aan kop in de Premier League en hebben met een wedstrijd minder gespeeld tien punten voorsprong op nummer twee Leicester City.

