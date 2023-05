Premium Het beste van De Telegraaf

Horrordag na rustdag: drama stapelt zich op in Giro

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Het is op zijn zachtst gezegd pokkenweer tijdens de tiende etappe van de Giro d’Italia. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Het peloton in de Giro d’Italia hoopte na de rustdag op een ommekeer. De rampspoed die in de eerste negen etappes als een etterende puber om zich heen sloeg, heeft de renners zowel fysiek als mentaal uitgeput. Na het vertrek van rozetruidrager Remco Evenepoel door een coronabesmetting, volgden er dinsdag wederom slachtoffers van het virus. Of dat nog niet genoeg was, moesten de nog overgebleven renners zich door een horroretappe worstelen, waarin niemand werd gespaard.