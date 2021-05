John Heitinga coach van Jong Ajax

Van der Gaag was sinds 2019 hoofdtrainer van het beloftenelftal van Ajax. John Heitinga volgt Van der Gaag op bij Jong Ajax. De 37-jarige Heitinga werd in 2016 assistent van Marcel Keizer bij Jong Ajax en sinds 2017 is hij werkzaam als trainer van het hoogste jeugdelftal.

Van der Gaag begon zijn trainerscarrière in 2006 in Portugal, eerst bij zijn oude club Marítimo Funchal en daarna bij tweededivisieclub Belenenses. Vanaf 2015 was hij hoofdtrainer van achtereenvolgens Ermis Aradippou (Cyprus), FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda. De oefenmeester heeft in Amsterdam nog een contract met een looptijd tot en met 30 juni 2023.

Mitchell van der Gaag. Ⓒ BSR Agency

De vertrekkende Poulsen liep sinds september 2018 stage bij Ajax en maakte sinds twee seizoenen deel uit van de technische staf bij Ajax 1. De Deen wil zich op andere dingen gaan richten en is met Ajax in gesprek over een eventuele andere rol binnen de club.

Gerald Vanenburg gaat komend seizoen als techniektrainer aan de slag bij het beloftenelftal, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.