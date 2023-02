Zege PSV na sterke slotfase niet genoeg tegen Sevilla

In de blessuretijd was er nog een ernstig incident toen een supporter het veld opkwam en doelman Dmitrovic van Sevilla aanviel. De goalie verdedigde zichzelf goed, waarna de agressieve veldbestormer alsnog door stewards in de kraag werd gegrepen en van het veld werd verwijderd. Het incident zou nog wel eens een vervelend staartje kunnen krijgen voor PSV, dat al een flinke rekening heeft lopen over dit seizoen bij de UEFA, die bekendstaat om de harde straffen bij wangedrag van supporters.

Door de minimale zege op Sevilla, waar PSV drie goals nodig had om een verlenging uit de strijd te slepen, zit het Europese seizoen erop voor het team van Van Nistelrooy. Vorig seizoen reikte PSV onder de vorige trainer Roger Schmidt nog tot de kwartfinale van de Conference League, de eerste Europese kwartfinaleplaats sinds 2011 voor de Eindhovenaren, maar een herhaling zat er een Europees niveau hoger niet in.

Alle statistieken waren vooraf in het nadeel van PSV, dat nog nooit in Europees verband in een thuiswedstrijd een nederlaag met drie goals verschil wist recht te zetten. Bovendien had PSV slechts vijf van de voorgaande 35 ontmoetingen met een Spaanse tegenstander weten te winnen en was dat slechts éénmaal, in 1978, gebeurd met de nu vereiste marge van drie goals.

Beste versie

In de aanloop naar de wedstrijd predikte Van Nistelrooy geloof zonder daarbij de verhoudingen uit het oog te verliezen. ,,Ik loop niet te verkopen, dat we het even gaan flikken. Maar ik loop wel te verkopen dat we de beste versie van onszelf gaan zijn. We gaan kijken wat mogelijk is”, aldus de PSV-trainer.

Xavi Simons windt zich op. Ⓒ ProShots

Van Nistelrooy had zijn team niet helemaal overhoop gegooid. Met de keuze voor de offensief sterkere Phillipp Mwene had hij gekozen voor een offensief sterkere rechtsachter dan Jordan Teze. Centraal achterin was het weer stuivertje wisselen tussen Armando Obispo en André Ramalho, waarbij de Braziliaan ditmaal de voorkeur kreeg, terwijl Erick Gutierrez terugkeerde in de ploeg als controleur op het middenveld, wat ten koste ging van Mauro Junior.

Keeperswissel

Bij Sevilla haakte kort voor de wedstrijd de beoogde basiskeeper Yassine Bounou af. Diens vervanger Marko Dmitrovic maakte bij de paar momenten dat hij in actie moest komen geen heel overtuigende indruk, maar PSV slaagde er onvoldoende in hem op de proef te stellen. De Brabanders legden veel energie in de wedstrijd, maar het raffinement in de zestien ontbrak en een echt grote kans wist PSV in de eerste vijfenveertig minuten niet af te dwingen. Een gekraakte kopbal van Luuk de Jong was het grootste wapenfeit voor rust van de thuisploeg.

De wedstrijd verliep helemaal naar wens van de Spanjaarden, die gemakkelijker voetbalden dan PSV en verdedigend weinig moeite hadden met het Eindhovense aanvalsspel. Tot grote ergernis van spelers en publiek van de thuisclub bezondigde Sevilla vanaf het eerste moment aan tijdrekken, wat vooraf te verwachten was gezien de riante uitgangspositie van de Andalusiërs. Direct na rust was Youssef En-Nesyri dicht bij een goal, die de Eindhovense ambities definitief zou hebben lamgelegd, maar doelman Benitez wist redding te brengen op een schot van de Marokkaans international redden.

Patrick van Aanholt discussieert met scheidsrechter Daniele Orsato. Ⓒ ProShots

In de tweede helft ging PSV nog wat opportunistischer spelen en waren er twee kopkansen voor De Jong, die de bal niet op doel kreeg. Na een uur bracht Van Nistelrooy met Fabio Silva een extra aanvaller en met Mauro Junior in plaats van Patrick van Aanholt een frisse linksback. Het was te prijzen dat PSV vol energie op jacht bleef gaan naar de goal, die bijna aan de overkant viel. Ivan Rakitic trapte de bal in kansrijke positie tegen de lat. Kort daarna tekende de jeugdige Johan Bakayoko voor de beste kansen namens de thuisploeg, maar zijn eerste inzet werd gestopt door invaller-doelman Dmitrovic en zijn rebound ging voorlangs.

Leven in de brouwerij

Het inbrengen van Silva zorgde voor leven in de brouwerij bij PSV. Nadat de Portugees een kopduel had gewonnen en De Jong de bal goed had gecontroleerd met het hoofd verraste de spits doelman Dmitrovic met een balletje tussen de benen (1-0). Met nog 13 minuten officiële speeltijd op de klok ging het Philips Stadion er eens goed voor zitten en even leek het sprookje binnen handbereik te komen toen De Jong na een snelle aanval en goed overstapje van Xavi Simons knap raak schoot, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel van assistgever Silva.

Met een marge van één had het nog een spannende slotfase kunnen worden, maar nu speelde Sevilla de wedstrijd bekeken uit en zit het Europese seizoen erop voor PSV. De 2-0 van Silva in de absolute slotseconden kwam te laat. De Eindhovenaren kunnen zich nu volledig concentreren op de competitie, waarin het team van Van Nistelrooy vierde staat, en de KNVB-beker, waarin de kwartfinale is bereikt en ADO Den Haag volgende week de volgende tegenstander is.

Waar bij Feyenoord-PSV onlangs negen minuten extra tijd erbij werden getrokken, bleef het ditmaal bij vier minuten ondanks al het tijdrekken van Sevilla. Hoewel in blessuretijd nog een rode kaart voor iemand op de bank van de Spanjaarden werd getrokken met het nodige tijdverlies, kwam er naar de zin van de PSV’ers te weinig blessuretijd bij, waarop ze na het laatste fluitsignaal de goed fluitende scheidsrechter Daniele Orsato belaagden. Dat deed Mauro Junior zo hevig, dat hij rood kreeg, zijn tweede rode kaart in korte tijd.