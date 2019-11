Verstappen eerste en derde in vrije trainingen

Op het circuit van Austin moest hij in zijn Red Bull 0,315 toegeven op Lewis Hamilton. De wereldkampioen zette in zijn Mercedes een tijd van 1.33,232 neer. Ferrari-coureur Charles Leclerc eindigde tussen Hamilton en Verstappen in als tweede.

Verstappen, die zondag zijn honderdste Grand Prix in de Formule 1 rijdt, was eerder op de dag de snelste in de eerste vrije oefensessie. Hij legde zijn beste ronde toen af in 1.34,057.

Hamilton heeft zondag aan de achtste plaats voldoende om zijn zesde wereldtitel binnen te halen. Afgelopen week in Mexico eindigde hij ondanks een indrukwekkende inhaalrace op een teleurstellende zesde plek. In Austin kwam Verstappen in 2018 als tweede over de finish.