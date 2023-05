Premium Het beste van De Telegraaf

Van de Zandschulp illusie armer op Roland Garros door zelfveroorzaakte voetblessure

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Botic van de Zandschulp sombert wat voor zich nadat hij is gebroken door Thiago Agustin Tirante. Ⓒ EPA

PARIJS - Inpakken en wegwezen, dat is wat rest voor Botic van de Zandschulp na zijn pijnlijke nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros. Met een nieuwe coach aan zijn zijde leken alle seinen op groen te staan om weer eens te oogsten, maar de Argentijnse qualifier Thiago Agustín Tirante stuurde Van de Zandschulp (27) een illusie armer terug naar huis. Na afloop kwam hij met een opvallende verklaring voor zijn offday in Frankrijk en blijkt dat de mokerslag van de verloren finale in München fysiek nog hard nadreunt.