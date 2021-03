Dylan van Baarle hoopt op meer in de Ronde van Vlaanderen: ’Wie weet wat er dan mogelijk is’

Wielrennen

Jonas Vingegaard bezorgt Jumbo-Visma wederom succes in Italië

De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Het was een rit over heuvelland in en rond het ministaatje San Marino. De finish was vlak na een korte klim.