Start Tour de France in 2021 week eerder wegens Olympische Spelen

Belangrijke wijziging: de Ronde van Frankrijk gaat een week eerder van start. Op die manier wordt een conflict met de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Tokio vermeden. Deze wedstrijd wordt op 24 juli gereden.

De Ronde van Frankrijk staat nu gepland voor 26 juni tot en met 18 juli. Daardoor zijn alle renners in de gelegenheid om ook in Tokio te verschijnen. De wegwedstrijden in Japan zijn op 24, 25 en 28 juli. De Olympische Spelen in het geheel zijn van 23 juli tot 8 augustus.

Niet alleen de Tour, maar ook de Vuelta start een week eerder: 14 augustus om precies te zijn. De UCI wil hiermee de overgang tussen de Ronde van Spanje, het EK en het WK verbeteren.