’Duitse Tour-renners waren klant dopingarts Schmidt’

Volgens de Duitse tv-zender ARD hebben nog twee Duitse wielrenners zich door Schmidt laten voorzien van bloeddoping. „Het gaat om twee Duitse wielrenners uit teams die tot de WorldTour behoren en die beiden aan de de Tour de France hebben deelgenomen. Eén van hen is nog actief”, meldde de ARD zondag. Tot nu toe was er sprake van 23 sporters in de dopingzaak die de naam Operatie Aderlass meekreeg.

De ARD beroept zich op hoofdaanklager Kai Gräber, die echter niet de sporttak genoemd heeft. Eerder werden onder anderen de coureurs Alessandro Petacchi, Danilo Hondo en Georg Preidler ontmaskerd als klanten van de omstreden sportarts Schmidt.

Gräber heeft afgelopen week een klacht ingediend bij een rechtbank in München, die gaat bepalen of er een proces komt. Schmidt zit al langere tijd vast. De zaak kwam aan het licht tijdens het WK noordse ski, in februari in Oostenrijk.