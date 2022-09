Franse voetbalbond zwicht in conflict over portretrechten

Mbappé gaf in een verklaring aan dat „hij en zijn vertegenwoordigers het ten zeerste betreuren dat er geen akkoord kon worden bereikt, zoals gevraagd, in aanloop naar het WK.”

De Franse bond haastte zich niet veel later te verklaren dat er gesproken gaat worden over nieuwe voorwaarden.

Het conflict sleept al maanden. In maart weigerde Mbappé al deel te nemen aan een sponsoractie, waarmee hij aangaf zich niet te kunnen vinden in de bestaande overeenkomst tussen de internationals en de bond. De aanvaller van Paris Saint-Germain wil zeggenschap houden over de merken waarmee hij wordt geassocieerd. FFF-voorzitter Noël Le Graët dreigde in de sportkrant L’Équipe eind mei nog Mbappé niet langer te laten meedelen in de opbrengsten. Afgelopen zomer leek de zaak opgelost en sprak Le Graët begripvolle woorden. „We hebben twaalf sponsors die allemaal iets willen met Mbappé. Ik begrijp dat dat soms te veel wordt.”