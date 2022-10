Goud geld voor mascottes in Amerikaanse basketbal

Zo zou Rocky, de mascotte van de Denver Nuggets, per seizoen liefst 625.000 dollar (638.000 euro) verdienen. Daarmee verdient de man in het pak tien keer meer dan de gemiddelde mascotte. Enkel Harry the Hawk van de Atlanta Hawks komt met zijn 600.000 dollar (612.000 euro) in de buurt.

Benny The Bull van de Chicago Bulls strijkt jaarlijks 400.000 dollar op en Go The Gorilla van de Phoenix Suns doet het voor de helft.