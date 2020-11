Marten de Roon en invaller Sam Lammers met Atalanta niet langs Spezia

Marten de Roon (r) probeert Diego Farias van Spezia af te stoppen. Ⓒ ANP/HH

LA SPEZIA - Atalanta is er niet in geslaagd het gepromoveerde Spezia te verschalken (0-0). De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini verzuimt daarmee naar de tweede plaats in de Italiaanse competitie te klimmen.