Gefrustreerde Valtteri Bottas baalt van strategie: ’Ik had om de zege kunnen vechten’

Valtteri Bottas. Ⓒ HH/ANP

Valtteri Bottas is na afloop van de Grand Prix van Frankrijk op zijn zachts gezegd ontevreden over de strategie van zijn team. De Fin vindt dat Mercedes heel wat steken heeft laten vallen en is ervan overtuigd dat hij met een tweestopstrategie op het podium zou staan en zelfs om om de zege had kunnen vechten.