Vitesse vol vertrouwen naar Zwolle: ’Niemand is bij ons onmisbaar’

Alleen Patrick Vroegh, die in quarantaine zit vanwege een positieve coronatest, en de nog niet wedstrijdfitte Filip Delaveris zijn niet inzetbaar.

Riechedly Bazoer is weer beschikbaar na twee wedstrijden schorsing. Hoe belangrijk is dat?

„Riechedly is een geweldige speler en daarom heel belangrijk voor ons, maar het positieve is dat we zijn afwezigheid goed hebben kunnen opvangen de afgelopen wedstrijden, zoals we dat eerder ook hebben gedaan toen bijvoorbeeld Matus Bero en Oussama Tannane niet konden spelen. Het is wel gebleken dat niemand onmisbaar is.”

De afgelopen weken hebben tegenstanders telkens een muur opgetrokken om Vitesse te bestrijden. Wordt het steeds lastiger om succes te hebben?

„Ploegen stellen zich op ons in, verdedigen dicht bij de goal en passen man-op-mandekking toe bij Oussama Tannane. Iedereen is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om wedstrijden te winnen. Het is aan ons om hier goed mee om te gaan. Het vergt zeker meer van ons, maar het is belangrijk dat we op onze eigen prestatie gefocust blijven. Natuurlijk maken we altijd een analyse van de tegenstander, maar of we succes hebben, ligt voor het grootste deel in onze eigen handen. Misschien wel voor 70 of 80 procent. En je merkt aan het team dat ze overtuigd zijn van onze speelwijze en daar veel zelfvertrouwen uithalen.”

Hoe belangrijk is het, dat jullie vrijwel de hele groep aan bod hebben kunnen laten komen in de afgelopen maanden?

„De hele groep is van belang geweest. Vrijwel iedereen heeft speelminuten gekregen. Alleen de twee reservekeepers niet, maar ook zij zijn heel belangrijk door de manier waarop ze trainen en Remko Pasveer daarmee ondersteunen. Onze kracht is dat we op niveau blijven wanneer er andere spelers in de ploeg komen.”

Hoe bijzonder is het jullie in het spoor blijven van Ajax, gezien het megabudget dat ze in Amsterdam hebben?

„Voor ons geldt dat we niet naar Ajax moeten kijken. Ajax steekt er ver bovenuit. Dat heb je wel kunnen zien in de Champions League. Ik vond Ajax de betere ploeg tegen Liverpool. Het heeft geen enkele zin om ons met Ajax te vergelijken. Laten we met de voetjes op de vloer blijven. We moeten ons focussen op onze eigen prestatie en doelstelling. Die is nog altijd niet veranderd en dat is Europees voetbal halen.”

Oussama Tannane is in dit tot dusver sterke seizoen een van de smaakmakers van Vitesse. Lees hier een exclusief interview met de nummer 14 van de Arnhemmers.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie