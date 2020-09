KNVB vangt bot bij Frank Rijkaard

Eerder, na zijn laatste klus als trainer, had Rijkaard al laten weten geen ambitie meer te hebben om ooit nog terug te keren in het coachvak. Op 16 januari 2013 werd hij ontslagen als bondscoach van Saoedi-Arabië. Daarvoor trainde hij Galatasaray en won met FC Barcelona in 2006 de Champions League.

Rijkaard was volgens de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma de ideale kandidaat-bondscoach en iemand die perfect paste in het profiel wat de KNVB had opgesteld na Koemans vertrek. Ook de spelersraad van het Nederlands elftal wilde graag de samenwerking aangaan met Rijkaard.

Inmiddels is de KNVB doorgeschakeld naar de volgende kandidaat voor het bondscoachschap en diens beschikbaarheid. De voetbalbond houdt de hoop de opvolger van Koeman voor de volgende drie interlands in oktober tegen Mexico, Bosnië-Herzegovina en Italië te kunnen presenteren.