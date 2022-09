Ongeloof bij Van Vleuten: ’Ik wacht totdat iemand mij zegt dat het niet waar is’

„Ik ben eigenlijk nog steeds aan het wachten totdat iemand mij vertelt dat het niet waar is”, zei de kersverse wereldkampioene na afloop in een eerste reactie. „Ik kon niet sprinten vanwege mijn elleboog, dus ik moest mijn aanval goed timen. Ik wachtte en wachtte en toen ging ik van achteren uit aan. Daarna verwachtte ik dat de rest nog over mij heen zou komen, maar ze kwamen niet.”

Voor Van Vleuten was het onderweg 164 kilometer lang afzien. „Het was een hel. Ik kon amper uit het zadel komen en had geen versnelling in huis.” Door haar blessure kon ze haar oorspronkelijke plan niet uitvoeren. „Ik wilde aanvallen op Mount Keira (helemaal in het begin van de koers, red.). Dat verhaal kon door die elleboog de prullenbak in en nu win ik met een uitval in de laatste kilometer. Dat is zó speciaal.”