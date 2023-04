Oranjezee ziet ’Mighty Mike’ ongekend haperen en ten onder gaan tegen Engelsman Drama in oranje Ahoy; Aspinall klopt Van Gerwen al in eerste ronde

Door Robin Jongmans

Michael van Gerwen. Ⓒ ANP/HH

Een volgestampt Ahoy was er helemaal klaar voor. Night 12 van de Premier League zou voor Michael van Gerwen moeten zijn, de koploper in het lucratieve showevenement van de PDC. Toen Nathan Aspinall het podium beklom in de oranjezee en vervolgens het massale ’Michael van Gerwen’ gezongen hoorde worden, liet hij ’Mighty Mike’ bij de onderlinge handshake al weten dat dit iets ongekends was. Maar ruim twintig minuten later liep Aspinall als winnaar van het podium af… 6-5.