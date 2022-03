KNVB-directeur schrikt van ontslagbericht Louis van Gaal

Navraag bij de geschrokken Lucassen, directeur voetbalontwikkeling van de KNVB, leert dat van een ontslag geen sprake is. De verwachting is dat de KNVB vandaag nog met een reactie komt naar aanleiding van de opmerking van Van Gaal, die juist een lans dacht te breken voor Lucassen. ,,Ik was een keer uitgenodigd om met hem te praten. In zoverre je iemand in één gesprek kan beoordelen: dat is een heel goede vent en iemand met veel ervaring”, stelde de 70-jarige keuzeheer.

De bondscoach staat bekend om zijn voorliefde voor bemoeienissen met het langetermijnbeleid bij de club of de bond waar hij werkzaam is en hoewel zijn huidige klus als bondscoach van Oranje slechts tot en met het WK duurt, kan hij het niet laten om zijn mening te geven over wat er op de langere termijn moet gebeuren. Nadat Van Gaal eerder in de week al had aangegeven achter de keuze van de KNVB te staan om Ronald Koeman te benaderen om hem op te volgen, daar liet hij vrijdag zijn gedachten gaan over de directeur topvoetbal.

Van Gaal gaf aan, dat hij niemand heeft voorgedragen voor de vacante functie van directeur topvoetbal, maar dat hij wel de structuur van de directiefuncties wou wijzigen. ,,Ik zou een andere verdeling maken en dat is het probleem. Ik heb het model omschreven hoe het bij de KNVB zou moeten zijn. Bij de KNVB gaat het om de opleiding en het topelftal is in goede handen bij de bondscoach, die is aangesteld. Dat heb ik ook bij Marianne van Leeuwen aangegeven. Maar ik wil nadrukkelijk stellen dat Lucassen een heel goede vent is.”