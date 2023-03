Van Dijke luistert rentree op met zilver in Georgië

Van Dijke had haar eerste drie partijen in de Georgische hoofdstad steeds voortijdig beslist. Een bekroning in de vorm van goud bleef echter uit.

Van Dijke bezorgde de Nederlandse judoploeg op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 de enige medaille (brons). Nadat ze vorig jaar ook als derde was geëindigd op de WK in Oezbekistan, won Van Dijke in november de Grand Slam in Azerbeidzjan.

In januari liet de judoka zich opereren aan haar rechterelleboog. Van Dijke had last van kleine stukjes bot die daarin rondzweefden. De tweevoudig Europees kampioene werkt nu toe naar de WK in mei in Doha.