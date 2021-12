AZ ontdoet zich pas in slotfase van Randers

Doordat AZ al zeker was van de koppositie in de groep had Pascal Jansen het zich kunnen veroorloven een aantal basisspelers rust te geven en enkele minder gebruikte krachten speeltijd te gunnen. De trainer koos er echter voor om van de vaste wissels alleen Sam Beukema en Tijjani Reijnders - die afgelopen weekend ook al mocht starten - in de basis te posteren.

De Alkmaarders waren veel beter dan Randers, dat met Jablonec nog in strijd om de tweede plaats was verwikkeld. Dani de Wit, Jesper Karlsson, Fredrik Midtsjø en Sam Beukema vuurden in het eerste kwartier allemaal richting het Deense doel, maar zonder succes. Na een halfuur toonde Randers zich ook een paar keer in het vijandelijke doelgebied. Zo kon Simon Piesinger niet bij een kopbal van Alhaji Kamara, anders was het waarschijnlijk 0-1 geweest. Verder was het AZ dat de klok sloeg met de grootste kans op slag voor rust voor Karlsson, maar ook hij kreeg de bal er niet in na een fraaie combinatie met Midtsjø.

Het nieuws dat Randers in de rust kreeg, lokte de Denen bepaald niet meer van hun eigen helft af. Doordat Jablonec met 1-0 achterstond bij CFR Cluj (goal Gabriel Debeljuh) was de kans dat Randers moest winnen voor Europese overwintering flink afgenomen. AZ had veel balbezit, maar creëerde bij lange na niet zoveel kansen als voor rust. Ondertussen kwam Randers uit een ingooi dicht bij de 0-1, maar de omhaal van Vito Hammershøy-Mistrati ging rakelings naast. Kort daarna kreeg ook AZ weer eens een flinke mogelijkheid via andermaal Karlsson, die na een prachtige aanname net naast mikte.

De wedstrijd leek daarna lang op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, maar vlak voor tijd was het dan toch raak voor AZ. Patrik Carlgren - die voor rust een sta in de weg was - zag er niet goed uit bij het schot van invaller Zakaria Aboukhlal en Thijs Oosting - eveneens invaller - was attent genoeg om de rebound binnen te tikken. Vangelis Pavlidis had even later nog de 2-0 moeten maken, maar zijn omhaal voor een leeg doel ging naast.

Desondanks overwinteren AZ en Randers allebei in de Conference League, want Cluj won uiteindelijk zelfs met 2-0 door nog een goal van Debeljuh.