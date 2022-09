Premium Het beste van De Telegraaf

Grote vreugde na ’tweede kans’ Milan Vader voelt zich na lange revalidatie winnaar in Kroatië

Door roy schriemer

Voor Vader (r.) is iedere rit op de fiets nog pure winst. Ⓒ Mario Stiehl

AMSTERDAM - Het was Jonathan Milan die dinsdag als winnaar over de streep kwam in de openingsrit van de Cro Race, maar de vreugde van Milan Vader deed nauwelijks voor die van deze Italiaanse ritwinnaar onder. Na bijna een half jaar revalideren, keerde de Zeeuw van Jumbo-Visma terug in het peloton. „Dit voelt als een tweede kans.”