Botteghin onzeker bij Feyenoord voor kwartfinale beker

De Braziliaanse verdediger is geblesseerd, meldde coach Dick Advocaat in aanloop naar de wedstrijd in het Abe Lenstra-stadion.

De verdedigers Ridgeciano Haps en Sven van Beek zijn weer volledig fit en maakten al hun eerste speelminuten bij de beloften, maar Advocaat zal zijn basisopstelling vermoedelijk niet wijzigen.

„Deze groep heeft veertien wedstrijden niet verloren van de vijftien die we hebben gespeeld. De jongens die er nu staan, hebben niet de indruk gemaakt dat ik ze eruit moet laten”, aldus Advocaat. „Dat is vervelend voor de jongens die nu terugkomen, maar we bekijken dit over een langere termijn.”