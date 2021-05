AZ-coach Martin Haar: ’Guus Til is een jongere versie van Toornstra’

Volgens Haar heeft Til een fenomenaal loopvermogen, maar moet ook zijn spelinzicht niet worden onderschat. „Guus is een heel slimme jongen, ook buiten het veld. Hij heeft een neusje voor diep gaan op de goede momenten. Dat is in het hedendaagse voetbal heel belangrijk.”

Bij AZ speelde Til onder Arne Slot op ’tien’. „Dat was een stapje verder naar voren voor een middenvelder als Guus. Op die plek moest hij ook de spits aan het werk zetten en sluwe steekpasses geven. Maar hij is misschien op zijn best als hij kan blijven gaan. Eigenlijk is het een jongere versie van Jens Toornstra.”

Haar coachte Til vaak bij Jong AZ. „Hij is van dezelfde lichting als Stengs, Koopmeiners en Boadu. Hij heeft de afgelopen twee seizoenen even stilgestaan, al verdiende hij die transfer naar Spartak op dat moment.”