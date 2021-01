Suzanne Schulting voor derde keer op rij Europees kampioene allround

De Nederlandse shorttrackster won zaterdag al de 500 en de 1500 meter en was zondagmiddag ook de sterkste op de 1000 meter. Daardoor is ze na drie afstanden al niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Selma Poutsma pakte zilver op de 1000 meter.

In de superfinale op de 3000 meter hoeft Schulting alleen nog maar over de finish te komen om haar eindzege veilig te stellen.

„Ik ben zo blij en opgelucht, het was zo’n goede rit”, zei Schulting tegenover de NOS. „Het plan met Selma ging zo goed, dat geeft aan hoe goed we als Nederlandse vrouwen zijn. We reden het hele veld los. Ik heb geen idee waarom het verschil zo groot is met de buitenlanders. Ik weet in elk geval dat ik zelf heel hard heb gewerkt.”

Schulting veroverde eerder de Europese allroundtitel in Dordrecht (2019) en in Debrecen in Hongarije (2020). Bij dat laatste toernooi won ze eveneens de eerste drie afstanden. Schulting is olympisch kampioene op de 1000 meter en won in 2019 in Bulgarije de allroundwereldtitel.