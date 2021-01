Suzanne Schulting voor derde keer op rij Europees kampioene allround; goud voor mannen op aflossing

De 23-jarige shorttrackster won zaterdag al de 500 en de 1500 meter en was zondagmiddag ook de sterkste op de 1000 meter. Daardoor is ze na drie afstanden al niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Selma Poutsma pakte zilver op de 1000 meter.

De Duitse Anna Seidel werd tweede in het klassement, voor de Russische Sofia Prosvirnova. Bij de superfinale werd Schulting gediskwalificeerd, omdat ze Poutsma een duwtje in de rug viel toen zij wat stilviel. Ook Poutsma werd daar gediskwalificeerd.

’Plan ging zo goed’

„Ik ben zo blij en opgelucht, het was zo’n goede rit”, zei Schulting na haar 1000 meter tegenover de NOS. „Het plan met Selma ging zo goed, dat geeft aan hoe goed we als Nederlandse vrouwen zijn. We reden het hele veld los. Ik heb geen idee waarom het verschil zo groot is met de buitenlanders. Ik weet in elk geval dat ik zelf heel hard heb gewerkt.”

Schulting veroverde eerder de Europese allroundtitel in Dordrecht (2019) en in Debrecen in Hongarije (2020). Bij dat laatste toernooi won ze eveneens de eerste drie afstanden. Schulting is olympisch kampioene op de 1000 meter en won in 2019 in Bulgarije de allroundwereldtitel.

Aflossingsploeg is titel kwijt

Op de relay konden de Nederlandse vrouwen de Europese titel niet met succes verdedigen. Schulting, Rianne de Vries, Xandra Velzeboer en Poutsma moesten na een val van Schulting met zilver genoegen nemen. Nederland schoof nog een plaatsje op omdat het Russische team werd bestraft. De titel ging naar de Franse shorttracksters, Italië behaalde brons.

Mannen

Bij de mannen veroverde Itzhak de Laat brons. De 26-jarige Nederlander eindigde in de afsluitende superfinale als tweede, achter Pietro Sighel. De Italiaan ging De Laat daardoor in de eindstand net voorbij en verzekerde zich van zilver. De Europese titel ging naar de Rus Semen Elistratov. De Laat eindigde vorig jaar bij het EK nog als vierde. Sjinkie Knegt eindigde in Gdansk op de achtste plek.

Goud op aflossing

Op de aflossing behaalden de Nederlandse mannen de gouden medaille. De Laat maakte de klus in Polen af door als eerste over de finish te komen. Knegt, Dylan Hoogerwerf en Jens van ’t Wout zijn de andere shorttrackers die deel uitmaken van het Nederlandse team.

Italië werd tweede en Rusland derde. Het team van Hongarije moest, na een val, met de vierde plek genoegen nemen.