Late penalty helpt Sparta aan driepunter tegen Groningen

Nadat Adil Auassar zijn vroege treffer door de VAR zag afgekeurd wegens buitenspel sukkelde de wedstrijd wat in, om na een uur voetballen weer volledig tot leven te komen. Ricardo Pepi, die op de nominatie stond gewisseld te worden bij FC Groningen, bracht zijn trainer Frank Wormuth vlak voor hij zijn rugnummer de lucht in zag gaan bijkans nog aan het twijfelen door de bezoekers knap op 0-1 te koppen.

Of het aan de wisselbeurt van de Amerikaanse aanvaller lag valt te betwijfelen, maar 10 minuten na diens goal produceerde Sparta de gelijkmaker. Het was Sven Mijnans die behoorlijk vrijstaand mocht inkoppen en zelfs twee op de lijn staande Groninger wist te verschalken: 1-1.

Pepi (tweede van rechts) zette Groningen op 0-1 op Het Kasteel. Ⓒ Pro Shots

Sparta kreeg hernieuwde energie van de gelijkmaker en drong in de slotfase van het duel flink aan. De dadendrang van de ploeg van Maurice Steijn kwam in de absolute slotfase van het duel tot uiting in de winnende treffer. Aan de zijkant van het strafschopgebied kwam Tobias Lauritsen door, waarop Te Wierik in een uiterste inspanning een inzette. Met het nodige risico ontweek hij Lauritsen ternauwernood, maar scheidsrechter Makkelie wees toch naar de stip.

De VAR riep de leidsman naar de kant om zijn beslissing te heroverwegen, maar die bleef bij zijn standpunt. Van Crooij nam vervolgens plaats achter de bal en schoot zijn ploeg naar een zoet smakende driepunter.