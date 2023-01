Premium Het beste van De Telegraaf

Drommel onder de lat in bekertoernooi tegen Sparta Huub Stevens hekelt bekerkeeper bij PSV: ’Het is geen liefdadigheidswerk’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Joël Drommel staat onder de lat in het bekerduel tegen Sparta. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Het doel van bekerhouder PSV bij het duel in de tweede ronde van de KNVB-beker op Het Kasteel tegen Sparta zal dinsdagavond worden verdedigd door tweede doelman Joël Drommel, die door trainer Ruud van Nistelrooy is aangewezen als bekerkeeper. „Joël is een top-prof. We vinden hem ook een heel goede keeper en geloven in hem, in zijn ontwikkeling en hoe hij zich opstelt. We vinden dat hij klaar is om het bekertoernooi te keepen”, aldus de PSV-trainer.