Zwaarbevochten bekerzege Feyenoord bij eerstedivionist SC Cambuur

Voor rust had Cambuur een aantal goede kansen. De Rotterdammers hadden het aan doelman Kenneth Vermeer te danken dat de Friesen het net niet wisten te vinden. Hij redde onder meer op inzetten van Delano Ladan en Issa Kallon. Feyenoord kwam nog een keer goed weg nadat Erik Schouten op de paal schot na een hoekschop.

Wereldgoal Berghuis

Met nog ruim 20 minuten op de klok was het dan toch Feyenoord dat de leiding nam. Aanvoerder Steven Berghuis, ook nog eens jarig, gaf zichzelf en de Rotterdammers een prachtcadeau door de bal heerlijk in de linkerbovenhoek te krullen. Een minuut of tien daarvoor had Nicolai Jørgensen nog een uitmuntende kans op de score te openen, maar zijn bal ging maar net naast.

Even later was het weer gelijk. Na een overtreding van Renato Tapia op Ladan kon Robin Maulun vanaf elf meter aanleggen. Hij schoot de strafschop heerlijk in: 1-1. De strijd was weer helemaal open. De Friezen kwam goed weg nadat een kanonskogel van Jens Toornstra op de lat uiteenspatte. Een paar minuten voor tijd gaf Marcos Senesi SC Cambuur uiteindelijk de genadeklap door de 2-1 binnen te schieten. Zijn schot werd op de doellijn nog door Doke Schmidt geraakt, maar niet gekeerd. In de hectische slotfase werd niet meer gescoord.