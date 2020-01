China geeft voetbaltoernooi terug om coronavirus

De Aziatische voetbalbond heeft de wedstrijden verplaatst naar Sydney in Australië. Acht Aziatische landen zijn nog in de race voor twee olympische startbewijzen. Australië, China, Thailand en Taiwan spelen begin volgende maand een mini-toernooi met als inzet twee plekken in de play-offs, waar ook twee landen uit de andere poule aan meedoen. Bij de play-offs zijn twee tickets voor de Olympische Spelen te verdienen.

De Nederlandse voetbalsters plaatsten zich vorig jaar op het WK al voor de Spelen in Japan. Zes van de twaalf deelnemende landen aan het vrouwentoernooi zijn bekend.

De ITF, de internationale tennisfederatie, besloot een kwalificatietoernooi voor de Fed Cup te verplaatsen. Het toernooi zou van 4 tot en met 8 februari gespeeld worden in de Chinese stad Dongguan, maar Nur-Sultan in Kazachstan werd vanwege de reisbeperkingen in China aangewezen als nieuwe locatie. Vorig jaar werd het toernooi ook in Nur-Sultan gespeeld.

Het gaat om Groep I Azië/Oceanië van de Fed Cup, een lagere divisie van het landentoernooi. In Kazachstan gaan zes landen, waaronder China en India, strijden om promotie in het landentoernooi.