Ex-doelman Jens Lehmann uit Hertha-bestuur gezet na racistische app

Aogo was dinsdag actief bij tv-zender Sky als analist tijdens het duel in de Champions League tussen Manchester City en Paris Saint-Germain.

Lehmann had zich in het bewuste bericht afgevraagd of Aogo vanwege zijn huidskleur in die positie was beland. Aogo plaatste een screenshot op zijn Instagram-account van een aantal weggelakte berichten van Lehmann met één leesbare ertussen. „Is Dennis jullie quotumzwarte?” viel daar te lezen.

Via via was het bericht bij Aogo beland. „WOW, ben je serieus?” was diens wedervraag aan Lehmann, die niet veel later geschrokken meldde dat hij zich verkeerd had uitgedrukt en hij eigenlijk positief had willen zijn. Lehmann bood zijn excuses aan, te laat om het besluit van Hertha te voorkomen.

„Hertha neemt afstand van elke vorm van racisme”, verklaarde voorzitter Werner Gegenbauer. „Zulke uitlatingen komen op geen enkele manier overeen met de waarden waar onze club voor staat.”