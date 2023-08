Shirin van Anrooij pakt zilver op WK voor beloften

Het WK voor beloften was bij de vrouwen geen aparte race, zoals bij de mannen. De beloften reden mee met de elite. Van Anrooij eindigde als dertiende, op ruim 4 minuten van de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky.

„We sprintten in een groep om de elfde plaats. Maar dat is niet echt mijn ding. Ik had Blanka eerder moeten lossen. Maar na al het werk wat ik had gedaan is het best een goed resultaat”, vertelde de 21-jarige Zeeuwse, eerder dit jaar wereldkampioene veldrijden bij de beloften.

Belofte

De titel bij de vrouwen onder 23 jaar was niet haar doel geweest. „Sterker nog, ik had een belofte moeten maken: allesbehalve bezig zijn met het beloftenpodium. Ik voelde me in het begin superslecht en werd gelost op die klim voordat we op het parcours in Glasgow kwamen. Maar op dat rondje, met veel draaien en keren, voelde ik me wel thuis. Ik heb nog een tijdje kunnen werken voor Demi (Vollering). Maar op een gegeven moment kon ik niks meer voor haar doen. Riejanne Markus was onze wegkapitein. Die zei dat ik vanaf dat moment voor die titel mocht gaan.”

De benen wilden niet echt meer, maar ze handhaafde zich in een groep waarin naast Vas ook de Britse Anna Shackley nog tot de beloften behoorde. Die hield Van Anrooij achter zich. „Tweede worden is best vet, maar op een kampioenschap betekent het wel dat je naast een trui grijpt. Dat is wel jammer.”