Oud-wereldkampioen darts Ted Hankey cel in voor aanranding

De 54-jarige Engelsman had lang zijn onschuld volgehouden, onwetend van het feit dat zijn vergrijp door camera's was vastgelegd.

Toen dat bewijs werd geleverd bekende hij de aanranding. Het slachtoffer was een jonge vrouw die hij in de Britse regio Cheshire had benaderd.

Hankey, bijgenaamd The Count, werd in 2000 en 2009 wereldkampioen van de dartbond BDO. De laatste jaren deed hij als darter weinig van zich spreken. Hij slaagde er afgelopen winter ook niet in zich te kwalificeren voor het WK.