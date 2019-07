FIFA nomineert Wiegman voor coach van het jaar

Wiegman leidde de Nederlandse voetbalsters onlangs naar een historische prestatie op het WK in Frankrijk. Nederland eindigde als tweede nadat de VS in de finale een maatje te groot bleek.

De ploeg van Wiegman staat op de wereldranglijst inmiddels op de derde plek, achter de VS en Duitsland. Oranje begon ruim een maand geleden als nummer acht van de wereld aan de mondiale eindronde. De voetbalsters kwamen in 2017 na winst van het EK de top tien binnen, met de zevende plek als hoogste ranking.