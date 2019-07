Ten Hag, Wiegman en Miedema in race voor ereprijzen

Ten Hag leidde de Amsterdammers vorig seizoen naar de dubbel: landskampioen en bekerwinnaar. Onder zijn leiding maakte Ajax ook grote indruk in de Champions League, waarin het maar net de finale misliep.

Ten Hag is één van de 10 genomineerden. Hij moet het onder andere opnemen tegen Jürgen Klopp die met Liverpool de Champions League op zijn naam wist te schrijven.

Sarina Wiegman

Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranje Leeuwinnen is genomineerd voor beste coach van de wereld bij de vrouwenteams.

Bondscoach Sarina Wiegman (links) met Lineth Beerensteyn en Danique Kerkdijk. Ⓒ BSR Agency

Wiegman leidde de Nederlandse voetbalsters onlangs naar een historische prestatie op het WK in Frankrijk. Nederland eindigde als tweede nadat de VS in de finale een maatje te groot bleek.

De ploeg van Wiegman staat op de wereldranglijst inmiddels op de derde plek, achter de VS en Duitsland. Oranje begon ruim een maand geleden als nummer acht van de wereld aan de mondiale eindronde. De voetbalsters kwamen in 2017 na winst van het EK de top tien binnen, met de zevende plek als hoogste ranking.

Wiegman is een van de tien genomineerden die de wereldbond FIFA woensdag presenteerde. De winnaar van de FIFA Football Award wordt maandag 23 september bekendgemaakt tijdens het gala van de bond in Milaan.

Vivianne Miedema in de verloren WK-finale tegen de VS. Ⓒ BSR Agency

Miedema

Vivianne Miedema maakt kans te worden gekozen tot beste speelster van het jaar. De spits scoorde afgelopen seizoen aan de lopende band voor Arsenal dat mede daardoor kampioen van Engeland werd. Op het WK in Frankrijk kroonde Miedema zich bovendien tot topscorer aller tijden in het Nederlands vrouwenteam. Tot nu toe trof ze 60 keer doel in het shirt van Oranje.