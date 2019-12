Bobby George: ’Barney een icoon’ en ’Van Gerwen beste aller tijden’

Michael van Gerwen (l) samen met Raymond van Barneveld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bobby George is één van de meest excentrieke figuren die de dartwereld heeft gekend. Drie decennia lang voerde hij steevast een showtje op bij zijn opkomst. Onder begeleiding van het nummer ’We Are The Champions’ en luid gejuich van de fans betrad de tweevoudig verliezend WK-finalist altijd met zijn befaamde cape, talloze zegelringen om zijn vingers en een brandende kaarsenkandelaar het podium. Inmiddels is de 74-jarige Mister Glitter analist bij de BBC. Wij spraken hem over terugtredend vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld en over de nieuwe ster Michael van Gerwen.