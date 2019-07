PSV aast op snelle deal, Baumgartl wil graag

PSV schaakt op de transfermarkt nog op meerdere borden. De Duitser Timo Baumgartl is een belangrijke kandidaat om zijn landgenoot op te volgen in het hart van de defensie naast Nick Viergever. De 23-jarige verdediger staat nu nog onder contract bij VfB Stuttgart, dat is gedegradeerd uit de Bundesliga. Zelf wil de voormalige jeugdinternational dolgraag naar Eindhoven, waar hij al op bezoek is geweest voor een kennismaking met de club en de voorwaarden geschetst heeft gekregen. PSV moet er vervolgens nog wel uit zien te komen met zijn huidige werkgever.

Eerder zette de Brabantse club vol in op de Braziliaanse verdediger Lyanco van Torino, maar hij bleek zeker na een uitstekend jeugdtoernooi in Toulon onhaalbaar. PSV heeft naar verluidt zo’n acht tot tien miljoen euro over voor de nieuwe man in de verdediging. Morgenavond zal Derrick Luckassen of Trent Sainsbury de honneurs moeten waarnemen.

Met de dubbele ontmoeting met FC Basel in de voorronde van de Champions League in het vooruitzicht weten de beleidsbepalers in Eindhoven dat ook de strijd op de transfermarkt nog niet gestreden is. Een vertrek van Gaston Pereiro, die bij een goed bod mag vertrekken, Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn (Sevilla is zeer geïnteresseerd) ligt op de loer.

Berghuis nog steeds belangrijke kandidaat

Steven Berghuis geldt nog altijd als de topkandidaat om PSV in de voorste linies te versterken. Op de Open Dag van Feyenoord liet interim-directeur Sjaak Troost opnieuw in ferme bewoordingen weten dat de club duidelijk is geweest richting PSV en dat de aanvaller van de Rotterdammers niet te koop is. In Eindhoven willen ze het daarbij niet laten zitten. PSV is voornemens om verder in actie te komen en Berghuis alsnog los te weken bij Feyenoord.