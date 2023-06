FC Utrecht rondt komst Seuntjens af

Seuntjens tekende in de Domstad een verbintenis voor een jaar. Er is een optie in zijn contract opgenomen waarbij hij een extra jaar voor Utrecht behouden kan blijven. Seuntjens is na Marouan Azarkan binnen een dag de tweede versterking die de club presenteert.

Bekijk ook: FC Utrecht neemt Marouan Azarkan over van Feyenoord

Bekijk ook: FC Utrecht wil Willem Janssen terug

„We zijn erg blij dat Mats onze selectie vanaf het nieuwe seizoen versterkt”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „Hij is een multifunctionele speler die onze aanvalslinie van een impuls voorziet. Mats is een speler die het verschil kan maken in wedstrijden. Hij is creatief, eigenzinnig, technisch vaardig en speelt met flair en durf.”