Sport kort: ook geen WK indooratletiek in China

WK indooratletiek kunnen ook in 2023 niet in China worden gehouden

12.24 uur: De wereldkampioenschappen indooratletiek kunnen ook volgend jaar niet in China worden gehouden. De internationale federatie World Athletics heeft het evenement dat was toegewezen aan de stad Nanjing voor de derde keer moeten uitstellen. In 2023 vinden nu geen WK indoor plaats.

Nanjing zou het indoortoernooi in 2020 organiseren, maar vanwege de uitbraak van de coronapandemie werden de WK indoor verplaatst naar 2021. Omdat het ook toen niet mogelijk bleek om de WK te houden, verschoof World Athletics de WK naar 2023. Dit voorjaar vond het evenement plaats in de Belgische hoofdstad Belgrado. De WK van 2024 zijn al toegewezen aan Glasgow in Schotland.

China heeft nog steeds te maken met coronamaatregelen, waardoor het volgens World Athletics niet mogelijk is om volgend voorjaar de atletiekwereld te ontvangen in Nanjing. Het is nu de bedoeling dat Nanjing in 2025 de WK organiseert.

„We zijn teleurgesteld dat we dit evenement opnieuw moeten uitstellen vanwege omstandigheden die buiten onze macht liggen”, zegt voorzitter Sebastian Coe van de internationale atletiekfederatie. „We wilden echter nu duidelijkheid geven aan de sporters in hun voorbereiding op het volgende seizoen. Helaas is het niet mogelijk om nog een andere locatie te vinden voor de WK indoor van 2023. Het evenement keert in 2024 terug in Glasgow.”

SD Worx contracteert wielrensters Bredewold en Markus

11.42 uur: De Nederlandse wielerploeg SD Worx heeft de rensters Mischa Bredewold (22) en Femke Markus (25) gecontracteerd. Ze maken de overstap van Parkhotel Valkenburg. Bredewold en Markus hebben beiden voor twee seizoenen getekend. Ze volgen het voorbeeld van Demi Vollering, die enkele jaren geleden ook van Parkhotel Valkenburg naar Team SD Worx ging.

„In Nederland gaan we over een à twee jaar een nieuwe generatie krijgen die de toon zet”, zegt manager Danny Stam van topploeg SD Worx. „Tot de kern van die nieuwe lichting kan ook Mischa Bredewold behoren. Zij heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet en ik denk dat zij die progressie in onze ploeg kan voortzetten.” Stam is er ook van overtuigd dat Markus nog de nodige stappen kan zetten. Markus reed dit jaar in de Tour de France Femmes enkele dagen in de bolletjestrui als leider in het bergklassement.

Bij Team DSM heeft de Nederlandse wielrenster Esmée Peperkamp haar contract met een jaar verlengd.

Volleyballers tegen Oekraïne in achtste finales WK

07.45 uur: De Nederlandse volleyballers gaan het in de achtste finales van het WK opnemen tegen Oekraïne. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza, die in de groepsfase alle wedstrijden won, blijft voorlopig in Slovenië. Het duel met Oekraïne wordt maandag om 17.30 uur in Ljubljana gespeeld. Slovenië organiseert de mondiale eindronde samen met Polen.

De ’Lange Mannen’ wonnen in de Sloveense hoofdstad van Egypte (3-0), Argentinië (3-2) en Iran (3-1). Aanvoerder Nimir Abdelaziz voert na de groepsfase de topscorerslijst van het WK aan. De 30-jarige Abdelaziz tekende in drie wedstrijden voor 85 punten.

Net als Nederland wonnen ook Servië, Brazilië, Polen, Frankrijk en Italië al hun groepswedstrijden; Servië en Italië zelfs allemaal met 3-0. Oekraïne eindigde in poule A als tweede achter Servië met twee zeges en één nederlaag.